Эвертон без Миколенко проиграл Фулхэму

В рамках первого тура чемпионата Англии Эвертон сыграл с Фулхэмом.

Наставник "ирисок" Шон Дайч на эту игру не выпустил украинца Виталия Миколенко.

Защитник пока проигрывает конкуренцию более опытному Эшли Янгу, однако, стоит отметить, что Виталий в отличии от 38-летнего англичанина пропустил большую часть предсезонки из-за повреждения.

Без нашего футболиста мерсисайдцы показали интересную игру, как и их соперник, но хозяевам катастрофически не везло в этом матче и "дачники" все же взяли свое во втором тайме.

На 73 минуте Андреас Перрейра прокинул на Бобби де Кордову-Рида, который отправил мяч в нижний угол ворот. В компенсированное время Джеймс Тарковски пытался с близкого расстояния спасти хотя бы ничью, но у него не получилось этого сделать.

Статистика матча чемпионата Англии Эвертон - Фулхэм

Эвертон - Фулхэм 0:1

Голы: Кордова-Рид, 73

xG: 3.07 - 1.5

Удары: 11 - 5

Удары в створ: 5 - 1

Атаки: 100 - 95

Эвертон: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Кин, Янг, Гарнер (Доббин, 83), Гуйе, Дукуре, Онана, Мопе (Данджума, 72), Ивоби.

Фулхэм: Лено, Тете, Рим, Диоп, Робинсон, Керни (Перейра, 58), Рид, Лукич, Вилсон, Виллиан (Кордова-Рид, 46), Хименес (Митрович, 58).

Предупреждения: Виллиан, Тете.