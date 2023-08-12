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Довбик - лучший футболист Жироны в матче против Реал Сосьедада

Украинец сумел запомниться несмотря на то, что провел на поле всего полчаса.
Сегодня, 21:18
Getty Images
Getty Images

В рамках первого тура чемпионата Испании Жирона встретилась с Реал Сосьедадом.

Каталонцы спасли ничью благодаря связке Цыганков - Довбик. Виктор отдал ассист на Артема, который отметился первым голом за новую команду.

Порталы SofaScore и WhoScored выставили свои оценки по итогам матча. Довбик получил 7.3 от SofaScore и 7.2 от WhoScored, что сделало его по версии обоих сайтов лучшим игроком в составе Жироны.

Цыганкову поставили 6,9 от SofaScore и 7.1 от WhoScored. Вторая и третья оценки в команде соответственно. 

Отметим, что Довбик установил уникальное достижение в Ла Лиге.

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