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Кучер: Если сравнивать матчи против Славии, то сегодня была команда

Наставник Днепра-1 остался доволен ответным матчем против чешского клуба.
Сегодня, 00:26
Александр Кучер / Getty Images
Александр Кучер / Getty Images

СК Днепр-1 вылетел с Лиги Европы несмотря на ничью с Славией в ответном матче. Рулевой "спортклубовцев" Александр Кучер прокомментировал игру своих подопечных.

"Если сравнивать два матча, то видно было, что сегодня на поле была команда. Ребята не уступили в борьбе Славии, старались играть, стремились победить, но пропущенный гол сломал немного нас.

Все же при счете 1:0 шансы еще были, и был момент у нас. Конечно, не хотелось пропускать так быстро, но мы верили в победу", - сказал Кучер.

Также специалист высказался о предстоящем противостоянии против трнавского Спартака в рамках Лиги конференций.

"Будем еще изучать, смотреть. Первую игру Спартак проиграл, а сейчас была для них домашняя игра и результат мог быть как в их пользу, так и в пользу Леха. Уже ждали завершения матча, чтобы узнать, с кем именно будем играть.

 В таких турнирах легких соперников не бывает. Все отдают все силы и эмоции ради таких матчей. У нас будет нелегкое противостояние. Будем изучать соперника, но точно знаю, что легко нам не будет", - заявил украинец.
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Кучер СК Днепр-1

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