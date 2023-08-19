Хави пожаловался на плотный календарь Барселоны

Испанец заявил, что функционеры думают лишь о бизнесе.

Наставник Барселоны Хави высказался о календаре своей команды в контексте травмы Рональда Араухо.

По словам испанского специалиста, о здоровье игроков никто не заботится.

*Сложный календарь. Видел, как Гвардиола жаловался. Я с ним согласен. Он прав. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе.

Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они случаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит всю жизнь. Араухо - серьезная потеря.

Могут ли начать забастовку футболисты? Если они приложат это усилие. Все зависит от них. Я ссылаюсь на слова Гвардиолы и Анчелотти. Все зависит от игроков. Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры. Это плохо для шоу и для игроков, - сказал Хави".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!