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Хави пожаловался на плотный календарь Барселоны

Испанец заявил, что функционеры думают лишь о бизнесе.
Сегодня, 07:24
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Наставник Барселоны Хави высказался о календаре своей команды в контексте травмы Рональда Араухо. 

По словам испанского специалиста, о здоровье игроков никто не заботится.

*Сложный календарь. Видел, как Гвардиола жаловался. Я с ним согласен. Он прав. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе.

Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они случаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит всю жизнь. Араухо - серьезная потеря.

Могут ли начать забастовку футболисты? Если они приложат это усилие. Все зависит от них. Я ссылаюсь на слова Гвардиолы и Анчелотти. Все зависит от игроков. Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры. Это плохо для шоу и для игроков, - сказал Хави".

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