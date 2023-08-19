Анри может вернуться к тренерской работе

Француз является фаворитом на место главного тренера в местной молодежной сборной.

Экс-форвард Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри может перезапустить свою тренерскую карьеру.

Как сообщает Николо Скира, Анри - фаворит на позицию главного тренера молодежной сборной Франции до 21 года.

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Отмечается, что Тьерри возможно будет готовить также и олимпийскую сборную к предстоящей домашней Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году.

Стоит сказать, что 46-летний француз работал в тренерском штабе сборной Бельгии, а также был наставником Монреаль Импакт и Монако, но в качестве главного тренера успеха не снискал.

Бывшего тренера сборной Франции U-21 уволили после того, как команда вылетела с молодежного Евро, уступив Украине.

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