Игрока сборной Франции официально обвинили в изнасиловании

Пока Бен Йеддера отпустили под залог.

Нападающему Монако и сборной Франции Виссаму Бен Йеддеру грозит тюремный срок, пишет RMC Sport.

Ранее уже сообщалось, что против игрока открыто расследование, теперь же он официально обвиняемый.

Прокурор Ниццы официально выдвинул против игрока обвинение в попытке изнасилования, изнасиловании и сексуальных домогательствах.

На текущий момент Виссам был выпущен под залог в рамзере 900 тысяч евро. Расследование пока продолжается.

Ранее также сообщалось, что Неймар согласовал личный контракт с Барселоной.

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