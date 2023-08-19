Гвардиола: Мы хотели купить Магуайра, но не хотели платить необходимую сумму
Испанец заявил, что в планы Ман Сити не входит переплачивать за игроков.
Рулевой Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о трансферной политике своего клуба.
По словам испанского специалиста, что философия "горожан" предусматривает то, что руководство не будет переплачивать за игроков.
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"Мы хотели Харри Магуайра и не подписали его, потому что не хотели платить требуемую сумму. Мы хотели Кукуреллу, но не заплатили. Мы хотели Алексиса Санчеса, но не заплатили.
В конце концов, мы заплатим столько, сколько будет справедливо", - цитирует слова Пепа итальянский журналист Фабрицио Романо.
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