Гвардиола: Мы хотели купить Магуайра, но не хотели платить необходимую сумму

Испанец заявил, что в планы Ман Сити не входит переплачивать за игроков.

Рулевой Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о трансферной политике своего клуба.

По словам испанского специалиста, что философия "горожан" предусматривает то, что руководство не будет переплачивать за игроков.

Читай также: Гвардиола: Если бы Ман Сити тратил столько же, сколько и Челси - СМИ меня бы убили

"Мы хотели Харри Магуайра и не подписали его, потому что не хотели платить требуемую сумму. Мы хотели Кукуреллу, но не заплатили. Мы хотели Алексиса Санчеса, но не заплатили.

В конце концов, мы заплатим столько, сколько будет справедливо", - цитирует слова Пепа итальянский журналист Фабрицио Романо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!