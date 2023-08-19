Гвардиола: Если бы Ман Сити тратил столько же, сколько и Челси - СМИ меня бы убили

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о масштабных тратах лондонского Челси на трансферном рынке.

По словам Гвардиолы, если бы "горожане" тратили столько же, то СМИ бы оказали невероятное давление на него.

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Я хочу сказать, что если бы мы это сделали, то нам конец. Для Челси это проще, чем для нас. Я не критикую их, они могут делать то, что хотят.

Мы бы оказались под таким пристальным вниманием, которое вы даже представить себе не можете. Я бы не сидел здесь, если бы мы потратили столько же, сколько Челси за два трансферных окна - СМИ меня бы убили", - сказал испанец.

Отметим, что с момента покупки клуба Тоддом Боули лондонцы потратили на трансферы около миллиарда фунтов стерлингов.