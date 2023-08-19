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Барселона близка к подписанию игрока Манчестер Сити

Жоау Канселу очень скоро станет игроком каталонцев.
Сегодня, 11:58
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Каталонская Барселона в шаге от подписания футболиста Манчестер Сити Жоау Канселу.

Как сообщает Фабрицио Романо, сделка по переходу футболиста находится на финальной стадии. Трансфер является лишь вопросом времени.

"Сине-гранатовые" арендуют футболиста с необязательной опцией последующего выкупа контракта.

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Романо отмечает, что Канселу хотел перебраться только в стан испанского гранда и не рассматривал других вариантов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити

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