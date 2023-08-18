Трансфер хавбека Вест Хэма в Манчестер Сити находится под угрозой срыва
"Молотобойцы" просят за игрока огромные деньги.
Хавбек Вест Хэма Лукас Пакета вряд ли перейдет этим летом в Манчестер Сити. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Трансфер бразилец может сорваться из-за жадности "молотобойцев". Лондонцы хотят выручить с продажи своего игрока не менее 110 млн фунтов.
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Отметим, 25-летний полузащитник уже согласовал с "горожанами" контракт на шесть лет и даже успел пообщаться с главным тренером Пепом Гвардиолой.
В минувшем сезоне на счету Пакета четыре гола и шесть ассистов в 28 матчах АПЛ.
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