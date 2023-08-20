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Бригада Азов поблагодарила Динамо за поддержку

Воины оценили жест столичного клуба.
Сегодня, 19:40
Динамо Киев / FC Dynamo Kyiv
Динамо Киев / FC Dynamo Kyiv

Пресс-служба бригады специадльного назначения  Нацгвардии Украины Азов поблагодарила киевское Динамо за поддержку.

В заявлениии столичному клубу пожелали не останавливаться на достигнутом и продолжить достойно представлять Украину на международной арене.

"Спасибо игрокам и всей команде киевского Динамо за поддержку бригады специального назначения НГУ Азов.

Ваша победа над Арисом стала достойным ответом на безосновательные обвинения и провокации со стороны некоторых греческих болельщиков.

Желаем столичному клубу не останавливаться на достигнутом и в новом сезоне продолжать достойно представлять Украину на международной арене!". - сказано в посте, который был опубликован в официальном Telegram-канале бригады.

Отметим, что ранее Динамо поддержало Азов после провокаций со стороны фанатов Ариса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Азов

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