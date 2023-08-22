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Ан-Наср может разорвать контракт с одним из звездных игроков клуба

Андерсон Талиска не входит в планы команды из-за строгих правил азиатской Лиги чемпионов.
Сегодня, 13:33
Андерсон Талиска и Криштиану Роналду
Андерсон Талиска и Криштиану Роналду

Форвард Ан-Насра Андерсон Талиска может покинуть клуб в скором времени.

Как сообщает Sport.es, бразилец может стать жертвой строгих правил заявки на азиатскую Лигу чемпионов.

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На этот турнир разрешается заявлять лишь 5 футболистов, которые были рождены за пределами Азии. Ан-Наср планирует использовать эти места для Криштиану Роналду, Садио Мане, Марцело Брозовича, Алекса Теллеша и Секо Фофаны.

С Талиской планируют разорвать контракт и отпустить его в качестве свободного агента. За клуб из Эр-Рияда Андерсон провел 67 матчей во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 8 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андерсон Талиска ан-наср

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