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Булеца - в команде тура польской Экстракласы по версии SofaScore

Хавбек Заглембе отметился ассистом в победной игре для своей команде.
Сегодня, 16:43
Сергей Булеца
Сергей Булеца

Полузащитник Динамо Сергей Булеца, выступающий на правах аренды в любинском Заглембе, попал в сборную тура чемпионата Польши.

Портал SofaScore отметил вклад украинца в победу над Пущей со счетом 1:0. Сергей отдал результативную передачу.

За этот матч в рамках пятого тура Экстракласы Булеца получил оценку 8.2.

После пяти туров Заглембе занимает вторую строчку в чемпионате, набрав десять очков.

Напомним, ранее наставник Динамо Мирча Луческу поделился трансферными планами клуба,

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо заглембе СЕРГЕЙ БУЛЕЦА

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