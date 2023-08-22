Булеца - в команде тура польской Экстракласы по версии SofaScore
Хавбек Заглембе отметился ассистом в победной игре для своей команде.
Полузащитник Динамо Сергей Булеца, выступающий на правах аренды в любинском Заглембе, попал в сборную тура чемпионата Польши.
Портал SofaScore отметил вклад украинца в победу над Пущей со счетом 1:0. Сергей отдал результативную передачу.
За этот матч в рамках пятого тура Экстракласы Булеца получил оценку 8.2.
После пяти туров Заглембе занимает вторую строчку в чемпионате, набрав десять очков.
Напомним, ранее наставник Динамо Мирча Луческу поделился трансферными планами клуба,
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