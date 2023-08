Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца

Интер Маями позаботился про безопасность Лионеля Месси в США.

У аргентинца в стане "розовых" появился личный охранник с военным прошлым.

В сети появилось видео работы телохранителя одного из лучших футболистов всех времен. Забавно, что мужчина охраняет Лионеля как до матчей, так и во время игр.

👮‍♂️🇦🇷 During Inter Miami matches, Leo Messi is followed by an ex-US Navy Seal for maximum security.



The bodyguard is a martial arts, boxer and taekwondo expert. He can be seen even following him during matches. pic.twitter.com/Gl8n1UzHXV