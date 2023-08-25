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Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца

В США над безопасностью футболиста серьезно поработали.
Сегодня, 12:22
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Маями позаботился про безопасность Лионеля Месси в США.

У аргентинца в стане "розовых" появился личный охранник с военным прошлым.

В сети появилось видео работы телохранителя одного из лучших футболистов всех времен. Забавно, что мужчина охраняет Лионеля как до матчей, так и во время игр.

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Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца
Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца

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