Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца
В США над безопасностью футболиста серьезно поработали.
Интер Маями позаботился про безопасность Лионеля Месси в США.
У аргентинца в стане "розовых" появился личный охранник с военным прошлым.
В сети появилось видео работы телохранителя одного из лучших футболистов всех времен. Забавно, что мужчина охраняет Лионеля как до матчей, так и во время игр.
👮♂️🇦🇷 During Inter Miami matches, Leo Messi is followed by an ex-US Navy Seal for maximum security.— EuroFoot (@eurofootcom) August 24, 2023
The bodyguard is a martial arts, boxer and taekwondo expert. He can be seen even following him during matches. pic.twitter.com/Gl8n1UzHXV
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