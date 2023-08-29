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Йовичевич добыл дебютную победу в чемпионате Саудовской Аравии

Экс-наставник Шахтера разгромно триумфовал в последнем матче.
Сегодня, 07:57
Игор Йовичевич
Игор Йовичевич

В рамках четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Раед Игора Йовичевича встретился с Аль-Риядом.

Коллектив хорватского специалиста добыл уверенную победу со счетом 3:0. Для Йовичевича это первая победа в новом клубе.

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Ранее экс-наставник Шахтера проиграл Аль-Итихаду, Аль-Хилялю и Абхе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Игор Йовичевич

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