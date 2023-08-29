Йовичевич добыл дебютную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Экс-наставник Шахтера разгромно триумфовал в последнем матче.
В рамках четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Раед Игора Йовичевича встретился с Аль-Риядом.
Коллектив хорватского специалиста добыл уверенную победу со счетом 3:0. Для Йовичевича это первая победа в новом клубе.
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Ранее экс-наставник Шахтера проиграл Аль-Итихаду, Аль-Хилялю и Абхе.
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