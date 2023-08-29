Азар собирается завершить карьеру

Экс-вингер Реала и Челси Эден Азар, вероятно, не продолжит свою карьеру футболиста.

Как сообщает FootMercato, бельгиец в ближайшее время собирается объявить о том, что он "вешает бутсы на гвоздь".

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К игроку приходили с предложениями представители нескольких футбольных клубов, но всем им Азар отказал из-за того, что его условия не были удовлетворены.

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