Азар собирается завершить карьеру
Реал, похоже, станет последним клубом Эдена.
Экс-вингер Реала и Челси Эден Азар, вероятно, не продолжит свою карьеру футболиста.
Как сообщает FootMercato, бельгиец в ближайшее время собирается объявить о том, что он "вешает бутсы на гвоздь".
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К игроку приходили с предложениями представители нескольких футбольных клубов, но всем им Азар отказал из-за того, что его условия не были удовлетворены.
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