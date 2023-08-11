Азару сделали предложение три клуба из-за пределов Европы

Бельгиец может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате.

Экс-вингер Реала Эден Азар получил предложение о сотрудничестве сразу от трех клубов. Об этом сообщает издание As.

Наибольший интерес к 32-летнему бельгийцу проявляют команды из МЛС и Бразилии. Речь идет о Ванкувере и Ботафого.

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Также футболист получил предложение от клуба из Саудовской Аравии, чье название не разглашается. Сам футболист пока не определился с местом продолжения карьеры.

Напомним, с 1 июля Азар находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне на счету игрока всего один ассист в шести матчах Ла Лиги.

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