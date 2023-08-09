Азар близок к тому, чтобы завершить футбольную карьеру

Бельгиец получил всего одно предложение о сотрудничестве.

Экс-вингер Реала и Челси Эден Азар находится в шаге от того, чтобы завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает издание Marca.

Сейчас у 32-летнего футболиста есть только одно предложение - от Вестерло из второго дивизиона чемпионата Бельгии.

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Агенты Азара предлагали игрока клубам из Саудовсокой Аравии и МЛС, однако никто не проявил интерес к его подписанию.

В минувшем сезоне на счету бельгийца один ассист в шести матчах Ла Лиги.

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