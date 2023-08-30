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Аутсайдер АПЛ арендует конкурента Зинченко

Ноттингем Форест подпишет Нуну Тавареша.
Сегодня, 19:46
Нуну Тавареш
Нуну Тавареш

Ноттингем Форест усилит линию защиты.

Как сообщает Sky Sports, Нуну Тавареш прошел медосмотр в стане "лесников". Португалец переберется туда на правах аренды.

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Португалец будет выступать за клуб АПЛ до конца этого сезона, а затем команда сможет выкупить контракт футболиста у Арсенала.

Отметим, что Нуну играет на позиции левого защитника и он являлся конкурентом Александра Зинченко в стане "канониров".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест Арсенал Лондон Нуну Тавареш

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