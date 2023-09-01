Новичок АПЛ может усилиться одноклубником Мудрика

Английский Бернли может усилиться перспективным футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "кларетовые" согласовали с Челси сделку по Иану Маатсену. Нидерландец может перейти в аренду с обязательством выкупа за 31,5 млн фунтов.

Сам футболист пока не дал согласие на переход в стан новичка чемпионата Англии, но вероятно это случится в ближайшее время.

Отметим, что в прошлом сезоне Маатсен выступал именно за Бернли на правах аренды и очень понравился тренеру команды Венсану Компани. Иан может выступать на всех позициях на левом фланге.

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