Новичок АПЛ может усилиться одноклубником Мудрика
Иан Маатсен близок к возвращению в Бернли.
Английский Бернли может усилиться перспективным футболистом.
Как сообщает Фабрицио Романо, "кларетовые" согласовали с Челси сделку по Иану Маатсену. Нидерландец может перейти в аренду с обязательством выкупа за 31,5 млн фунтов.
Сам футболист пока не дал согласие на переход в стан новичка чемпионата Англии, но вероятно это случится в ближайшее время.
Отметим, что в прошлом сезоне Маатсен выступал именно за Бернли на правах аренды и очень понравился тренеру команды Венсану Компани. Иан может выступать на всех позициях на левом фланге.
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