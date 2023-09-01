Атлетико нацелился на лидера одного из топ-клубов АПЛ

Пьер-Эмиль Хейбьерг попал в немилость к новому наставнику Тоттенхэма и близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Мадридский Атлетико пытается усилить линию полузащиты в этот трансферный дедлайн.

Как сообщает Фабрицио Романо, "матрасники" хотят подписать Пьера-Эмиля Хейбьерга. Футболиста могут взять в аренду с правом выкупа.

Вероятно, датчанин, согласится на переход в новую команду, ведь он не входит в планы Анге Постекоглу. который стал тренером Тоттенхэма этим летом.

Отметим, что в минувшей кампании Пьер-Эмиль был лидером "шпор", забив 4 гола и отдав 5 ассистов в 35 матчах.

Напомним, что на нашем сайте доступен онлайн трансферного дедлайна.