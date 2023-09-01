Атлетико нацелился на лидера одного из топ-клубов АПЛ
Пьер-Эмиль Хейбьерг попал в немилость к новому наставнику Тоттенхэма и близок к тому, чтобы покинуть клуб.
Мадридский Атлетико пытается усилить линию полузащиты в этот трансферный дедлайн.
Как сообщает Фабрицио Романо, "матрасники" хотят подписать Пьера-Эмиля Хейбьерга. Футболиста могут взять в аренду с правом выкупа.
Вероятно, датчанин, согласится на переход в новую команду, ведь он не входит в планы Анге Постекоглу. который стал тренером Тоттенхэма этим летом.
Отметим, что в минувшей кампании Пьер-Эмиль был лидером "шпор", забив 4 гола и отдав 5 ассистов в 35 матчах.
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