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Атлетико нацелился на лидера одного из топ-клубов АПЛ

Пьер-Эмиль Хейбьерг попал в немилость к новому наставнику Тоттенхэма и близок к тому, чтобы покинуть клуб.
Сегодня, 17:45
Пьер-Эмиль Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг

Мадридский Атлетико пытается усилить линию полузащиты в этот трансферный дедлайн.

Как сообщает Фабрицио Романо, "матрасники" хотят подписать Пьера-Эмиля Хейбьерга. Футболиста могут взять в аренду с правом выкупа.

Вероятно, датчанин, согласится на переход в новую команду, ведь он не входит в планы Анге Постекоглу. который стал тренером Тоттенхэма этим летом.

Отметим, что в минувшей кампании Пьер-Эмиль был лидером "шпор", забив 4 гола и отдав 5 ассистов в 35 матчах.

Напомним, что на нашем сайте доступен онлайн трансферного дедлайна.

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