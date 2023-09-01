Шахтер дозаявил на УПЛ воспитанника Динамо Киев

Артур Рудько будет выступать за "горняков".

Донецкий Шахтер, похоже, не ограничиться подписанием защитника с экзотичной нацией в этот дедлайн.

Как стало известно, исходя из информации на сайте УПЛ, "горняки" заявили на этот сезон чемпионата Украины Артура Рудько.

О переходе на данный момент не объявлено официально. Последним клубом Артура был харьковский Металист.

Отметим, что Рудько является уроженцем Киева и воспитанником столичного Динамо, где провел 10 лет.

Напомним, на нашем сайте вы можете следить за событиями трансферного дедлайна.