Клуб АПЛ попросил своего фаната выступить в качестве переводчика для новичка

Ноттингем Форест попал в необычную ситуацию после приобретения Ибраимы Сангаре из ПСВ.

Как оказалось, среди работников клуба АПЛ нет никого кто знает родной для Сангаре французский, а сам футболист не говорит на английском.

В связи с этим, "лесникам" пришлось прибегнуть к услугам внештатного переводчика, которым стал некий Томас, являющийся многолетним фанатом клуба.

Об этом парень сам рассказал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

"Вчера у меня была самая сюрреалистичная ночь: в один момент я лежу в постели и собираюсь заснуть. А в следующую минуту я уже на Сити Граунд (стадион Ноттингем Форест - прим.), перевожу для Сангаре. Я навсегда останусь благодарен за этот опыт, он до сих пор кажется нереальным!", - написал Томас.

Had the most surreal night last night, one minute I'm in bed about to go to sleep. The next, I'm down the City Ground translating for Sangaré. I'll forever be grateful for that experience, it still doesn't feel real! COYR!! 🔴⚪️ #NFFC pic.twitter.com/Ah4EBKxdXn