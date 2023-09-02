Почеттино: Игра с Ноттингемом должна была закончиться нашей победой

Аргентинец уверен, что его команда была сильнее.

В рамках четвертого тура чемпионата Англии Челси сенсационно уступил Ноттингему.

Наставник "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал провал своих подопечных. Аргентинец уверен, что его коллектив был сильнее.

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"Мы разочарованы, потому что сделали все, чтобы попытаться получить противоположный результат, но футбол заключается в том, чтобы не делать ошибок. А мы допустили одну и поплатились за это.

Мы создали много моментов, но не забили. АПЛ очень конкурентная, и если ты не забиваешь, то выиграть будет тяжело.

Соперник не создал много моментов, мы пропустили из-за собственной ошибки. Эта игра должна была закончиться победой, но нам нужно быть более хладнокровными перед воротами. Не забили, поэтому и не выиграли.

Поздравляем Ноттингем, но мы разочарованы, потому что не смогли сломать их низкий блок", - заявил специалист.

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