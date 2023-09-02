Холанд - о своем очередном рекорде: Я вернулся. Я всегда голоден

В рамках четвертого тура Ман Сити разгромил Фулхэм со счетом 5:1.

Лидер и главный бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд сделал хет-трик в этом матче и установил очередной рекорд АПЛ. После поединка норвежец высказался о произошедшем.

"Мы начали этот матч немного небрежно, но хорошо его закончили. Важная победа, мы уходим на международную паузу, выиграв четыре игры из четырех. Хорошее начало сезона.

Мы долго входим в игру и действуем несколько небрежно из-за того, что каждый сезон играем до последнего матча, поскольку мы - лучший клуб. Что есть, то есть. С этого момента мы будем становиться все лучше и лучше.

Я вернулся. У меня нет никаких проблем. Я всегда голоден. Сейчас новый сезон, и я готов к нему", - заявил Эрлинг.

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