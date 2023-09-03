Центральный матч тура в Ла Лиге перенесли на неопределенный срок

Центральный матч 4 тура чемпионата Испании между Атлетико и Севильей не состоится в установленную дату.

Поединок между "матрасниками" и андалусийцами должен был пройти сегодня, 3 сентября, в 19:30 по Киеву, однако был перенесен на неопределенный срок.

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Причиной тому стала погода в столице Испании, Мадриде, где сейчас ливни экстремального уровня. Ла Лига объявит о новой дате проведения матча позже.

Отметим, что Атлетико в первых трех турах добыл 7 очков, забив 10 голов и пропустив всего один мяч. У Севильи 3 поражения в 3 матчах и соответсвенно 0 набранных пунктов.

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