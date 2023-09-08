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Легенда Ман Сити: Холанд - зверь, я хотел бы играть с ним

Давид Силва высказался об успехах норвежца.
Сегодня, 09:52
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Экс-хавбек Манчестер Сити Давид Силва поделился мыслями об игре нового лидера команды Эрлинга Холанда.

По словам Силвы, норвежец невероятно сильный игрок.

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"Холанд - зверь. Мне нравится, как он двигается на поле. Я бы хотел поиграть с ним и помочь ему забить еще больше голов!", - сказал испанец. 

Также испанец поздравил команду с завоеванием требла и первой исторической победой в ЛЧ 

"Я смотрел почти все игры Манчестер Сити в Лиге чемпионов прошлого сезона. Я не смог выиграть этот трофей, когда был в команде, но очень рад за клуб, что они наконец смогли это сделать.

Клуб заслужил это, болельщики тоже заслужили победы в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии - требл. Это удивительное достижение", - заявил он. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Давид Силва Эрлинг Холанд

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