По схеме Тер Штегена: Барселона хочет предложить звездному хавбеку новый контракт
Френки де Йонгу придется пойти на уступки, если он хочет остаться.
Барселона продолжает работу над сохранением ключевых исполнителей.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы хотят продлить контракт с Френки де Йонгом. В ближайшее время ему предложат новое длительное соглашение.
При этом нидерландцу придется пойти на уступки "сине-гранатовых". Френки хотят предложить существенно меньшую зарплату, чем сейчас. Ранее такой же контракт был подписан с Марком-Андре Тер Штегеном.
Отметим, что в этом сезоне у де Йонг 4 матча в Ла Лиге и 1 гол.
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