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По схеме Тер Штегена: Барселона хочет предложить звездному хавбеку новый контракт

Френки де Йонгу придется пойти на уступки, если он хочет остаться.
Сегодня, 10:58
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Барселона продолжает работу над сохранением ключевых исполнителей. 

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы хотят продлить контракт с Френки де Йонгом. В ближайшее время ему предложат новое длительное соглашение.

При этом нидерландцу придется пойти на уступки "сине-гранатовых". Френки хотят предложить существенно меньшую зарплату, чем сейчас. Ранее такой же контракт был подписан с Марком-Андре Тер Штегеном.

Отметим, что в этом сезоне у де Йонг 4 матча в Ла Лиге и 1 гол. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген Френки де Йонг

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