Тер Штеген подпишет новый долгосрочный контракт с Барселоной

Немец свяжет свое будущее с каталонцами.

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген определился со своим будущим.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист подпишет долгосрочный контракт с каталонцами. Соглашение будет сроком до 2028 года, финансовые детали не уточняются.

Отмечается. что договоренность была достигнута еще 2 недели назад, но подготовка документов была завершена лишь сегодня.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в контракте тер Штегена будет интересный пункт, который касается его зарплаты.

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