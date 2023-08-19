Барселона подпишет любопытный контракт с Тер Штегеном

Каталонская Барселона и Марк-Андре Тер Штеген подпишут новое соглашение, утверждает Marca.

Текущий контракт немецкого кипера заканчивается следующим летом, однако уже есть договоренности о его продлении.

Издание утверждает, что Марк-Андре подпишет пятилетнее соглашение, по условиям которого откажется от части зарплаты в первые два года.

Таким образом каталонский клуб сумеет вписаться в нормы Ла Лиги. А потом, в оставшиеся три года, Тер Штеген получит деньги, которые к отму времени ему будет должна Барселона.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль нацелился на хавбека Баварии.

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