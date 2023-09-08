Сын экс-игрока сборной Аргентины подпишет контракт с итальянским клубом

В европейском футболе может широко о себе заявить еще одна футбольная династия.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, сын экс-форварда сборной Аргентины Хулио Круса Хуан Мануэль Крус подпишет контракт с Эллас Вероной.

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Крус-младший, который также выступает на позиции нападающего, переберется в стан итальянского клуба в статусе свободного агента.

Отметим, что его отец Хулио выступал в чемпионате Италии на протяжении 10 лет, защищая цвета Интера, Болоньи и Лацио.

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