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Аякс объявил о подписании сына своего легендарного экс-хавбека

В нидерландском футболе появляется еще одна династия.
Сегодня, 18:31
Дамиан и Рафаэль ван дер Ваарты
Дамиан и Рафаэль ван дер Ваарты

Нидерландский Аякс усилился молодым местным талантом.

Как сообщает пресс-служба "сыновей Бога", в команду перешел Дамиан ван дер Ваарт. Футболист является сыном Рафаэля ван дер Ваарта, который был воспитанником Аякса.

Отметим, что местный гранд не оставил без внимания такую преемственность поколений, представив младшего ван дер Ваарта совместным фото с его отцом.

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На данный момент 17-летний Дамиан будет выступать за команду Аякса до 18 лет. Отметим, что игрок выступает на позиции центрального полузащитника, где играл и Рафаэль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс

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