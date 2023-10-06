Ушла из жизни супруга сэра Алекса Фергюсона

Кэти Фергюсон, супруга легендарного тренера сэра Алекса Фергюсона ушла из жизни в возрасте 84 лет.

Сэр Алекс и Кэти Холдинг (девичья фамилия) поженились еще в 1966 году и прожили бок о бок 57 лет. У женщины осталось трое сыновей.

Бывший наставник МЮ часто рассказывал, что именно супруга не дала ему в свое время уйти из футбола, в начале 2000-х сэр Алекс хотел завязать с футболом, чтобы больше времени провожить с семьей. Но именно Кэти настояла на обратном.

Также Фергюсон рассказывал, что всю жизнь чувствовал, что предал свою жену, посвятив всю свою жизнь футболу, однако она никогда не переставала его поддерживать.

"Все в Манчестер Юнайтед выражают искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье. Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, а также опорой для сэра Алекса на протяжении всей его карьеры", — говорится в заявлении МЮ.

Сил сэру Алексу.

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