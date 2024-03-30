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Море иностранных заключенных и изнасилования: тюремная жизнь Промеса в ожидании экстрадиции

Нидерландский форвард клуба страны-террористки запомнит поездку в ОАЭ на всю свою жизнь.
Сегодня, 01:00
Квинси Промес / Getty Images
Квинси Промес / Getty Images

Несколькими неделями ранее игрок болотного спартака Квинси Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по просьбе нидерландских властей.

А до этого футболист попал там в аварию, из-за чего он не смог вернуться в страну-404 вместе с одноклубниками. Теперь же стали известны подробности того, как 32-летний нидерландец проводит свое время в тюрьме.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на De Telegraaf, Промес находится в тюрьме Аль-Авиры. Он спит на двухъярусной кровати в тюремной камере, которая рассчитана на шесть человек. При этом в той же камере на полу спят еще двадцать заключенных.

Он тренируется три раза в неделю, но без тренажеров. В тюрьме не подаются фрукты и овощи, но игрок может смотреть телевизор в течение дня вместе с другими заключенными.

Футболист содержится вместе с четырьмя другими заключенными-нидерландцами, которые также ожидают экстрадиции. Там есть выходцы из Пакистана, Египта и Индии, которые являются наркоманами и не знают о статусе Промеса.

Источник: Getty Images

К тому же, как сообщается, изнасилования являются повседневным явлением в тюрьме, которую патрулирует малое количество охранников. 

Заключенные содержатся в холодных камерах и должны постоянно брить голову. Их наказывают запретом на ТВ и звонки домой, если у них отрастают волосы.

Промес попросил, чтобы его экстрадировали в россию, а не в Нидерланды, чтобы он мог избежать тюремного заключения на своей родине, где его приговорили к шести годам лишения свободы за причастность к контрабанде более 1350 килограммов кокаина.

Однако страна-террористка потребовала экстрадицию Промеса, чтобы расследовать возможное налоговое мошенничество.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Квинси Промес

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