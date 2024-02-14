Скорее всего, футболист решит не вылазить с болот, чтобы не попасть за решетку.

Амстердамский суд признал Квинси Промеса виновным в причастности к контрабанде более 1350 килограммов кокаина, сообщает нидерландское издание Voetbal International.

Форвард московского спартака был приговорен к шести годам лишения свободы. При этом отмечается, что прокуратура требовала, чтобы наказание было строже - девять лет тюремного заключения.

Есть большая вероятность, что он подаст апелляцию на вынесенный приговор.

Из-за своего отсутствия на заседании 32-летний бывший игрок Твенте, Аякса и сборной Нидерландов не выступил с заявлением по поводу инкриминируемых ему правонарушений. Полиция также не смогла выслушать его мнение.

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По словам его адвокатов, Промес отрицал свою причастность к контрабанде кокаина через порт Антверпена. Доказательства против футболиста в основном состоят из перехваченных криптосообщений. Контрабанда кокаина произошла в январе 2020 года, когда Промес выступал в составе Аякса.

Напомним, что в 2023 года Квинси Промес также был приговорен к полутора годам лишения свободы.за удар ножом в колено двоюродного брата.

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