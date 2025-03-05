Воспитанники Арсенала установили историческое достижение в Лиге чемпионов

Итан Нванери и Майлз Льюис-Скелли вписали имена в историю.

Игроки Арсенала вписали свое имя в историю Лиги чемпионов.

Напомним, накануне "канониры" разгромили ПСВ, тем самым установив рекорд Лиги чемпионов по забитым на выезде голам в плей-офф.

Однако Итан Нванери и Майлз Льюис- Скелли также отдельно вписали свои имена в историю турнира.

На 21-й минуе поединка 17-летний форвард отличился с передачи своего 18-летнего товарища. Таким образом Нванери и Льюис-Скелли стали первыми английскими игроками до 19 лет, создавшие совместный гол.

Ранее также стало известно, что Ливерпуль планирует трансфер одноклубника Забарного.

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