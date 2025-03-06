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Футбол

Бавария легко разобралась с Байером в большинстве

Дубль Кейна практически похоронил надежды "фармацевтов" на четвертьфинал
Сегодня, 00:00
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В среду, 5 марта, Бавария принимала Байер в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Харри Кейн открыл счет уже на 9-й минуте поединка, замкнув прострел Майлка Олисе. У кипера не было никаких шансов отбить такой удар. Байер ответил парой атакой, а затем чуть было не получил второй, но мяч после удара Мусиалы попал в перекладину.

В целом мюнхенцы почтит полностью владели инициативой в первом тайме, однако увеличить счет так и не смогли.

Во втором тайме Бавариря снова забила быстрый гол - Мусиала воспользовался ошибкой Коваржа и спокойно отправил мяч в сетку. А на 62-й минуте Норди Мукиеле получил вторую желтую и покинул поле, после этого темп игры значительно упал. Бавария уже гарантировала результат, а соперник просто закрылся у своей штрафной. 

Однако даже глухая оборона не помогла Байеру выстоять. На 72-й минуте Майкл Оливер после видеопросмотра нзначил пенальти, и Харри Кейн уверенно оформил дубль и установил окончательный счет.

Статистика матча Бавария - Байер 1/8 финала Лиги чемпионов

Бавария - Байер 3:0
Голы: Кейн, 9, (пенальти), 75, Мусиала, 54

Ожидаемые голы (xG): 2.98 - 0.33
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 17 - 3
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 5 - 1
Фолы: 13 - 9

Бавария: Нойер (Урбиг, 58) – Дэвис, Ким Мин Чжэ (Дайер, 89), Упамекано, Лаймер (Станишич, 68) – Горетцка (Палинья, 89), Киммих, Коман (Сане, 68), Мусиала, Олисе – Кейн

Байер: Коварж – Инкапье, Та, Эрмосо – Гримальдо (Буэндия, 81), Джака (Гарсия, 81), Паласиос, Мукиеле, Виртц (Шик, 81) – Фримпонг (Артур, 81), Адли (Тапсоба, 68)

Предупреждения: Лаймер, Горетцка - Мукиеле, Тапсоба, Та

Удаление: Мукиеле

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