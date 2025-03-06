Хвича: ПСЖ показал, что был лучшей командой сегодня

Нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия прокомментировал итоги матча с Ливерпулем.

Напомним, мерсисайдцы вырвали победу у парижан, а грузинский игрок отметился лишь отмененным голом.

Тем не менее Кварацхелия убежден, что именно его команда была сегодня лучшей на поле и не заслуживала поражения.

"У нас было множество моментов. Мы показали им, что сегодня были лучшей командой. Мы заслуживали победу или ничью, но таков футбол.

Подготовимся к ответному матчу, на Энфилде будет сложно. Мы должны сыграть в тот же футбол и забить.

Я очень огорчился, что мой гол отменили, но нужно продолжить работать и результаты придут и для команды, и для меня", - приводит слова игрока RMC Sport.

Также ранее сообщалось, что кипер Ливерпуля установил новый клубный рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!