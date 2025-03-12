"Лучший матч за мою карьеру": Слот прокомментировал вылет Ливерпуля от ПСЖ

В рамках Лиги чемпионов Ливерпуль в серии пенальти уступил ПСЖ.

После поединка Арне Слот прокомментировал вылет своих подопечных. Голландец не концентрировался на негативе, заявив, что его команда продемонстрировала невероятный уровень игры.

"Это был лучший матч за всю мою футбольную карьеру, как игрока, так и тренера. Мы показали сумасшедший уровень. Особенно, если сравнивать с первым поединком.

Есть ощущение, что мы заслужили в этом матче на большее чем проиграть 1:0.

Мы провели безошибочный поединок, если не вспоминать о моменте с пропущенным мячом. Мы играли так же хорошо, как ПСЖ в первом поединке. В овертаймах, возможно, они проявили себя несколько лучше.

Я знаю своих футболистов - они справятся с этой неудачей. В этом матче было все, чего можно ожидать. Думаю, что мы могли не проиграть сегодня", - заявил голландец.

Напомним, что на ISPORT есть результаты всех матчей Лиги чемпионов.

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