iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Лучший матч за мою карьеру": Слот прокомментировал вылет Ливерпуля от ПСЖ

Арне недоволен результатом, но качество игры его поразило.
Сегодня, 09:31
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

В рамках Лиги чемпионов Ливерпуль в серии пенальти уступил ПСЖ.

После поединка Арне Слот прокомментировал вылет своих подопечных. Голландец не концентрировался на негативе, заявив, что его команда продемонстрировала невероятный уровень игры.

"Это был лучший матч за всю мою футбольную карьеру, как игрока, так и тренера. Мы показали сумасшедший уровень. Особенно, если сравнивать с первым поединком.

Есть ощущение, что мы заслужили в этом матче на большее чем проиграть 1:0.

Мы провели безошибочный поединок, если не вспоминать о моменте с пропущенным мячом. Мы играли так же хорошо, как ПСЖ в первом поединке. В овертаймах, возможно, они проявили себя несколько лучше.

Я знаю своих футболистов - они справятся с этой неудачей. В этом матче было все, чего можно ожидать. Думаю, что мы могли не проиграть сегодня", - заявил голландец.

Напомним, что на ISPORT есть результаты всех матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль арне слот

Статьи по теме

Салах больше не фаворит на получение Золотого мяча Салах больше не фаворит на получение Золотого мяча
Ливерпуль вылетел из Лиги чемпионов, уступив ПСЖ в серии пенальти Ливерпуль вылетел из Лиги чемпионов, уступив ПСЖ в серии пенальти
Ливерпуль планирует серьезную перестройку летом Ливерпуль планирует серьезную перестройку летом
Ливерпуль объявил о контракте с новым техническим спонсором Ливерпуль объявил о контракте с новым техническим спонсором

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке состоится восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Атлетико - Реал и другие матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина одолела четвертую ракетку мира в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
просмотров

Последние новости

Бокс10:50
Бокс: расписание боев
Украина10:49
Срна: Шахтер не является фаворитом на чемпионство и даже на второе место в УПЛ
Бокс10:48
Британского чемпиона наказали за дикий инцидент с яйцом во время дуэли взглядов
Европа10:37
Салах больше не фаворит на получение Золотого мяча
Европа09:59
"Я буду здесь столько, сколько смогу": Игрок Барселоны прокомментировал слухи о желании уйти
НХЛ09:35
НХЛ: Виннипег одолел Рейнджерс, Вегас проиграл Питтсбургу, победы Бостона, Каролины и Миннесоты
Лига Чемпионов09:31
"Лучший матч за мою карьеру": Слот прокомментировал вылет Ливерпуля от ПСЖ
Теннис08:40
Костюк потерпела поражение в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
НБА08:25
НБА: Кливленд одержал победу над Бруклином, Милуоки уступил Индиане
Теннис07:44
Свитолина одолела четвертую ракетку мира в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK