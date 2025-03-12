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Футбол

Мбаппе попал в заявку матча против Атлетико

Тренерский штаб оценить кондиции француза непосредственно перед игрой.
Сегодня, 18:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе может принять участие в ответном матче против Атлетико.

Напомним, что накануне француз получил мышечное повреждение, и его участие в матче было под вопросом.

Как утверждают испанские издания, Реал остался доволен утренними тестами француза и все же включил его в заявку на матч.

Будет ли Мбаппе в стартовом составе, зависит от того, как покажет себя француз на предматчевой разминке. Если физические кондиции Килиана удовлетворят тренерский штаб, он сможет начать матч с первых минут.

Напомним, что ответный матч между Атлетико и Реалом начнется в 22:00 по киевскому времени. Первый матч завершися минимальной победой "сливочных" 2:1.

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