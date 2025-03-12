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Футбол

Атлетико установил клубный рекорд, забив Реалу

Галлахер записал на свой счет самый быстрый гол.
Вчера, 22:50
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Мадридский Атлетико установил клубный рекорд на первых же секундах матча с Реалом.

Напомним, "матрацники" принимают "сливочных" на Ванда Метрополитано в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился 2:1 в пользу Реала.

В ответной же встрече Атлетико открыл счет уже на 28-й секунде матча, Конор Галлахер успешно сыграл на добивании.

Это самый быстрый гол Атлетико в Лиге чемпионов за всю историю клуба.

На момент написания заметки Атлетико минимально ведет в счете.

Ранее также Боруссия все же выбила Лилль из Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

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