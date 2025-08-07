iSport.ua
Бенфика с Трубиным обыграла на выезде Ниццу в квалификации Лиги чемпионов

Лиссабонцы обеспечили себе преимущество в два мяча перед домашним ответным матчем.
Сегодня, 00:29       Автор: Игорь Мищук
Бенфика победила Ниццу / Getty Images
В среду, 6 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Бенфикой и Ниццой.

Лиссабонская команда справилась с французским соперником, одержав гостевую победу со счетом 2:0.

"Орлы" сделали результат во втором тайме встречи - сначала Франьо Иванович вывел португальский коллектив вперед, а под занавес поединка Флорентину удвоил преимущество.

Ворота Бенфики в этом матче защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.

Ницца - Бенфика 0:2

Голы: Иванович, 53, Флорентину, 88

Ответный матч между Бенфикой и Ниццой будет сыгран во вторник, 12 августа, в Лиссабоне.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с Фейенордом или Фенербахче.

Напомним, ранее Трубин в составе Бенфики стал обладателем Суперкубка Португалии.

