Бенфика с Трубиным обыграла на выезде Ниццу в квалификации Лиги чемпионов
В среду, 6 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Бенфикой и Ниццой.
Лиссабонская команда справилась с французским соперником, одержав гостевую победу со счетом 2:0.
"Орлы" сделали результат во втором тайме встречи - сначала Франьо Иванович вывел португальский коллектив вперед, а под занавес поединка Флорентину удвоил преимущество.
Ворота Бенфики в этом матче защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.
Ницца - Бенфика 0:2
Голы: Иванович, 53, Флорентину, 88
Vantagem na eliminatória! 💪#OGCNSLB • #UCL pic.twitter.com/zdKRXPq83X— SL Benfica (@SLBenfica) August 6, 2025
Ответный матч между Бенфикой и Ниццой будет сыгран во вторник, 12 августа, в Лиссабоне.
Победитель этого противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с Фейенордом или Фенербахче.
Напомним, ранее Трубин в составе Бенфики стал обладателем Суперкубка Португалии.
