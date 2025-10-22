iSport.ua
Реал минимально одолел Ювентус

Королевский клуб дожал "Старую синьору".
Вчера, 23:55       Автор: Антон Федорцив
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

"Сливочные" активно начали, но первые моменты упустил Юве. Куртуа справился с ударами Маккенни и Гатти. Реал ответил двумя попытками Чуамени – сэйв кипера и мимо ворот. Не переиграл Ди Грегорио и Диас.

Впоследствии мадридцы перехватили инициативу. До конца первого тайма хозяева растратили с десяток возможностей. Вратарь "бьянконери" взял удары Диаса, Гюлера и Мбаппе. Чуамене и Милитану не хватило точности.

Ювентус прибавил на старте второй половины. Но на линии уверенно действовал Куртуа, а под удар Калулу устремился Милитан. Наконец на 57-й минуте Реал повел – Винисиус накрутил оборону и пробил в штангу, а Беллингем сыграл на добивании.

Команда Хаби Алонсо могла развивать успех. В частности, Мбаппе и Диас не переиграли Ди Грегорио в одной из атак. А вот Ювентус реальных возможностей так и не создал. Как следствие, Реал с максимумом очков оказался в первой пятерке турнира.

Статистика матча Реал – Ювентус 3-го тура Лиги чемпионов

Реал – Ювентус – 1:0
Гол: Беллингем, 57

Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 0.41
Владение мячом: 71 % - 29 %
Удары: 24 - 10
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 13 - 4
Фолы: 8 - 14

Реал: Куртуа – Вальверде, Милитан, Асенсио (Г. Гарсия, 88), Каррерас – Диас (Мастантуоно, 84), Гюлер (Камавинга, 74), Чуамени, Винисиус (Ф. Гарсия, 84) – Беллингем, Мбаппе

Ювентус: Ди Грегорио – Ругани, Гатти, Келли – Калулу, К. Тюрам (Консейсан, 62), Маккенни, Камбьязо (Костич, 88) – Копмейнерс (Локателли, 74), Влахович (Дэвид, 74), Йылдыз

Предупреждение: Диас

