"Не наш день": Судаков отреагировал на четвертое поражение Бенфики в Лиге чемпионов
Украинский полузащитник высказался о неудачном поединке с Байером.
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков прокомментировал поражение от Байера (0:1) в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов.
Также украинский хавбек поддержал своего одноклубника, который ошибся во время единственного пропущенного гола.
"Это был не наш день, но мы должны продолжать бороться до конца.
Я хочу поддержать Самуэля Даля, д*рьмо случается со всеми, не опускай голову!" - написал Судаков в Instagram.
Напомним, что Бенфика проиграла все свои четыре матча в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
