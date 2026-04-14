Барселона обратилась к УЕФА из-за состояния поля на стадионе Атлетико

Во вторник, 14 апреля пройдет ответный матч Барселоны против Атлетико. Первую игру каталонцы проиграли со счетом 2:0 на Камп Ноу, теперь их ждет выездная встреча с командой из Мадрида на Метрополитано.

Отмечается, что команда с тренерским штабом уже прибыла в столицу Испании и даже провела тренировку на поле Атлетико, однако Ханс Флик пожаловался делегатам УЕФА на состояние газона на домашнем стадионе "матрасников".

По информации Marca, Барселона недовольна размером травы на Метрополитано. Они заявляют, что она слишком высокая и из-за этого может приводить к замедлению движения мяча.

Добавим, что по регламенту УЕФА высота травы не должна превышать трех сантиметров равномерно по всей площади газона, и мадридский Атлетико заявил, что поле на стадионе соответствует этому требованию.

