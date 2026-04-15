Реал выставил уникальный для себя состав

Напомним, что сейчас в Мюнхене мадридцы играют отвеный матч против Баварии.

Впервые в истории Лиги чемпионов в стартовом составе мадридцев нет ни одного испанца.

Единственное исключение мог бы составлять Браим Диас, который родился в Испании, но сейчас хавбек защищает цвета Марокко.

На момент написания новости счет в матче 1:1.

