После поражения от Баварии Перес посетил раздевалку команды

Раскритиковал игроков после вылета.
Сегодня, 14:57       Автор: Валентина Чорноштан
Флорентино Перес / Getty Images

Президент Реала хотел пообщаться с игроками после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, сообщает As.

По имеющейся информации, Флорентино Перес посетил раздевалку команды сразу после финального свистка. Однако, как пишет источник, глава мадридского клуба встретился с игроками и тренерским штабом, но не с наставником команды Альваро Арбелоа.

Добавим, что для Переса это нормальная практика - посещать раздевалку Реала после окончания матча для поддержки коллектива, но, по данным MatchDay Central, на этот раз бизнесмен допустил критику.

Один сезон без трофеев в Реале - это провал. Два - неприемлемо. Я ценю сегодняшние усилия, но этот сезон стал настоящим разочарованием. Играть за Реал это привилегия с большой ответственностью. Многие из вас не оправдали её. По крайней мере, завершите чемпионат с достоинством.

Ранее появилась информация о том, что Борнмут определился с фаворитом на замену Ираолы.

