Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть и когда
Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2022/23 по итогам которого определились 16 команд, вышедших в плей-офф турнира.
Далее они все сыграют в первом раунде постсезона - 1/8 финала, кто же с кем сыграет определится во время жеребьевки
Когда пройдет жеребьевка ЛЧ-2022/2023
В понедельник, 7 ноября 2022 года, в Ньоне состоится жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов-2022/23.
Начало поединка назначено на 13:00 по киевскому времени.
Участие в жеребьевке примут официальные представители УЕФА, а также приглашенные амбасадоры финала Лиги чемпионов, который пройдет в Стамбуле на стадионе Ататюрк.
Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов-2022/23
В Украине в прямом эфире увидеть жеребьевку стадии 1/8 финала Лиги чемпионов можно на медиасервисе MEGOGO.
Кроме того смотреть церемонию можно на нашем сайте, где будет доступна текстовая онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что в 1/8 финала команды не могут играть против представителей своей страны или команд, с которыми играли в одной группе.
Сеяные:
- Реал Мадрид (Испания)
- Манчестер Сити (Англия)
- Бавария (Германия)
- Челси (Англия)
- Наполи (Италия)
- Порту (Португалия)
- ПСЖ (Франция)
- Тоттенхэм (Англия)
Несеяные:
- Брюгге (Бельгия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Бенфика (Португалия)
- Ливерпуль (Англия)
- Интер (Италия)
- Айнтрахт (Германия)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Милан (Италия)