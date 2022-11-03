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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть и когда

Участники плей-офф Лиги чемпионов узнают своих первых соперников решающей стадии.
Сегодня, 00:20
UEFA.COM
UEFA.COM
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Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2022/23 по итогам которого определились 16 команд, вышедших в плей-офф турнира.

Далее они все сыграют в первом раунде постсезона - 1/8 финала, кто же с кем сыграет определится во время жеребьевки 

Когда пройдет жеребьевка ЛЧ-2022/2023

В понедельник, 7 ноября 2022 года, в Ньоне состоится жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов-2022/23.

Начало поединка назначено на 13:00 по киевскому времени. 

Участие в жеребьевке примут официальные представители УЕФА, а также приглашенные амбасадоры финала Лиги чемпионов, который пройдет в Стамбуле на стадионе Ататюрк.

Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов-2022/23

В Украине в прямом эфире увидеть жеребьевку стадии 1/8 финала Лиги чемпионов можно на медиасервисе MEGOGO.

Кроме того смотреть церемонию можно на нашем сайте, где будет доступна текстовая онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что в 1/8 финала команды не могут играть против представителей своей страны или команд, с которыми играли в одной группе.

Сеяные:

  • Реал Мадрид (Испания)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Бавария (Германия)
  • Челси (Англия)
  • Наполи (Италия)
  • Порту (Португалия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Тоттенхэм (Англия)

Несеяные:

  • Брюгге (Бельгия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Интер (Италия)
  • Айнтрахт (Германия)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Милан (Италия)
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