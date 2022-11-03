Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть и когда

Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2022/23 по итогам которого определились 16 команд, вышедших в плей-офф турнира.

Далее они все сыграют в первом раунде постсезона - 1/8 финала, кто же с кем сыграет определится во время жеребьевки

Когда пройдет жеребьевка ЛЧ-2022/2023

В понедельник, 7 ноября 2022 года, в Ньоне состоится жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов-2022/23.

Начало поединка назначено на 13:00 по киевскому времени.

Участие в жеребьевке примут официальные представители УЕФА, а также приглашенные амбасадоры финала Лиги чемпионов, который пройдет в Стамбуле на стадионе Ататюрк.

Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов-2022/23

В Украине в прямом эфире увидеть жеребьевку стадии 1/8 финала Лиги чемпионов можно на медиасервисе MEGOGO.

Кроме того смотреть церемонию можно на нашем сайте, где будет доступна текстовая онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что в 1/8 финала команды не могут играть против представителей своей страны или команд, с которыми играли в одной группе.

Сеяные:

Реал Мадрид (Испания)

Манчестер Сити (Англия)

Бавария (Германия)

Челси (Англия)

Наполи (Италия)

Порту (Португалия)

ПСЖ (Франция)

Тоттенхэм (Англия)

Несеяные: