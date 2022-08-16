Сидорчук: Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаешь матч

Хавбек Динамо не сыграет в первом поединке с Бенфикой из-за дисквалификации.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук высказался по поводу того, что пропустит первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Бенфики из-за перебора желтых карточек.

"Всегда склоняюсь к мнению, что в любой ситуации следует хранить холодную голову. Даже там, где все эмоции обнажаются. А футбольное поле именно такое место.

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Эмоциональность не оправдываю, но воспринимаю как способ "сбросить пар". Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаешь матч и подводишь команду.

Надо уметь включать режимы "Холодный разум" и "Не сдерживать эмоций", когда наступает нужный момент. Желаю этого ребятам из Динамо в завтрашнем матче", - написал Сидорчук в своем Instagram.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо - Бенфика будет сыгран в среду, 17 августа, на муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Крола в польском городе Лодзь и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Бенфика.