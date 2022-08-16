iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сидорчук: Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаешь матч

Хавбек Динамо не сыграет в первом поединке с Бенфикой из-за дисквалификации.
Сегодня, 13:32
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев
0 0 0

Капитан Динамо Сергей Сидорчук высказался по поводу того, что пропустит первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Бенфики из-за перебора желтых карточек.

"Всегда склоняюсь к мнению, что в любой ситуации следует хранить холодную голову. Даже там, где все эмоции обнажаются. А футбольное поле именно такое место.

Читай также: Матч Динамо - Бенфика обслужит знакомый украинским клубам немецкий арбитр

Эмоциональность не оправдываю, но воспринимаю как способ "сбросить пар". Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаешь матч и подводишь команду.

Надо уметь включать режимы "Холодный разум" и "Не сдерживать эмоций", когда наступает нужный момент. Желаю этого ребятам из Динамо в завтрашнем матче", - написал Сидорчук в своем Instagram.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо - Бенфика будет сыгран в среду, 17 августа, на муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Крола в польском городе Лодзь и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Бенфика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бенфика Динамо Киев Сергей Сидорчук
0 0 0

Статьи по теме

Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником
Отсутствие капитана и противостояние с Яремчуком: анонс матча Динамо - Бенфика Отсутствие капитана и противостояние с Яремчуком: анонс матча Динамо - Бенфика
Усик - Джошуа: запись онлайн-трансляции открытой тренировки Усик - Джошуа: запись онлайн-трансляции открытой тренировки
Тоттенхэм может приобрести Малиновского - источник Тоттенхэм может приобрести Малиновского - источник
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Ударил головой, выгнал на улицу обнаженной и пытки: стали известны детали судебного дела Гиггза
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров

Последние новости

Бокс22:16
Усик - Джошуа: запись онлайн-трансляции открытой тренировки
Европа22:13
Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником
Европа21:43
Тоттенхэм может приобрести Малиновского - источник
Футбол21:20
Защитник Баварии перейдет в Севилью
Водные20:54
Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете
Европа20:29
Романчук стал чемпионом Европы по водным видам спорта
Формула 120:06
ФИА одобрила моторный регламент 2026 года и изменения правил 2022-2023 годов
Европа19:55
Cтало известно место проведения матча Украина - Шотландия в Лиге наций
Олимпийские виды19:38
Мультиспортивный Евро-2022: Старикова завоевала бронзу в кейрине
Другие19:33
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK