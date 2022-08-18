Нападающий Бенфики: Мы играли хорошо, могли забить Динамо больше голов
Игрок лиссабонской команды оценил победу над киевлянами.
Нападающий Бенфики Гонсалу Рамуш, забивший Динамо в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов, высказался о победе своей команды со счетом 2:0.
"Я всегда работаю над тем, чтобы внести свой вклад в победу команды, будь то голы, передачи или просто хорошая игра.
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Самое главное, что мы победили. Мы играли хорошо, могли забить больше голов. Мы собираемся сыграть с ними таким же образом в следующем матче и хотим снова победить", - приводит слова игрока официальный сайт Бенфики.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Бенфика (0:2).